Захарова рассказала, что ей чаще всего дарят на 8 Марта

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что ей чаще всего дарят цветы. Об этом также сообщила президент Федерации лыжных гонок России многократная чемпионка мира и Олимпийских игр Елена Вяльбе, отметив, что ей редко дарят что-то оригинальное.

«Цветы. Любовь. Внимание. Вот коробку конфет принесли», — рассказала Елена Вяльбе в разговоре с изданием «Ридус».

Мария Захарова также сообщила что на 8 Марта она чаще всего получает в качестве подарка букет.

Депутат Государственной думы РФ Светлана Бессараб поделилась, что любит стандартный набор для такого праздника. При этом, она не против получить что-то сладкое. Главное, чтобы презент был не калорийным. О цветах как подарке рассказала и телеведущая Татьяна Веденеева.

У URA.RU есть специальная подборка, которая поможет определиться с подарком на 8 Марта. Кроме цветов, девушке можно подарить настольную игру, именную подвеску, красивый блокнот или ежедневник.

Если человек хочет подарить цветы, то перед их покупкой надо обратить внимание на несколько моментов. Все они описаны в материале URA.RU.