В Госдуме назвали 8 Марта мужским праздником

Международный женский день является самым душевным праздником после Нового года. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов.

— Женщины — это действительно душа мужчины, и она раскрывается именно в один день, 8 Марта, а потом опять бой и снова нас труба зовет. Мы считаем, что это праздник наш, мужчин. Женщины считают, что это их праздник, и это всех объединило, — отметил он.

По словам Ефимова, 8 Марта является праздником мужчин, так как именно в этот они могут без стеснений высказать всю свою любовь к прекрасному полу, передает Lenta.ru.

В свою очередь флорист Екатерина Сергеева добавила, что при составлении букета на 8 Марта важно заранее узнать о вкусах близких людей. Тем более что некоторые растения могут вызвать аллергию, например, нежные лилии или хризантемы.

В честь 8 Марта в столице пройдет традиционная акция «Вам, любимые», в рамках которой свыше 500 волонтеров подарят москвичкам цветы более чем на 100 площадках города.