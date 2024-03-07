МИД РФ рекомендовал гражданам не посещать страны Прибалтики

МИД России подтвердил ранее озвученную рекомендацию о том, что россиянам стоит воздержаться от поездок в страны Прибалтики, передает РИА Новости.

«Вновь отмечаем, что Литва и вся Прибалтика в целом прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России», — заявили в министерстве.

Российская сторона оценивает намерение Литвы конфисковать автомобили с номерами РФ как грубейший акт грабежа на государственном уровне, подчеркнули дипломаты.

В МИД также добавили, что Москва ответит Вильнюсу, если он решит сделать это.

2 марта в литовской таможне заявили, что автомобили с российскими регистрационными номерами должны покинуть территорию страны до 11 марта, иначе они будут конфискованы.

В МИД пригрозили Литве ответом за конфискацию автомобилей

5 марта посол по особым поручениям российского МИД Геннадий Аскальдович заявил, что в Прибалтике будут усиливаться попытки запугать россиян, планирующих голосовать на выборах президента РФ.