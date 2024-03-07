Келин: Британия втянута в конфликт на Украине глубже других стран НАТО

Великобритания втянута в конфликт на Украине глубже, чем другие страны НАТО. Об этом заявил ТАСС посол России в Лондоне Андрей Келин.

© Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

По его словам, британские военные на Украине есть, и официально было подтверждено присутствие там спецназа, инструкторов, готовящих украинских военных медиков и силы специального назначения, а также ряд других подразделений.

Запуски дальнобойных ракет Storm Shadow невозможно представить без участия специалистов и выступать в этой роли могут только британцы. В другом случае украинские военные должны проходить очень длительную специальную подготовку, что, по мнению посла, «нереально».

Он также подчеркнул, что не видит возможности для реализация массовой отправки британских войск на Украину. Подобные планы, если они не выдуманы журналистами, не получат консенсусного одобрения со стороны НАТО в целом, считает Келин.

27 февраля в канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявили, что Лондон не планирует отправлять свои войска на Украину.