Заговор послов ЕС против Лаврова: как ответит Россия на демарш Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что пригласил послов стран — членов Евросоюза в России провести встречу перед выборами президента РФ, которые состоятся с 15 по 17 марта. Дипломаты отказались. Впоследствии представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что они действовали скоординировано. В МИД РФ пригрозили дипломатам «страшными последствиями». К чему приведет заговор послов против России и вышлют ли их из страны, выяснил NEWS.ru.

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Заговор послов: что произошло

4 марта Лавров заявил в ходе Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, что послы стран ЕС отказались от участия во встрече для обсуждения выборов президента РФ. Министр возмутился их поступком. Он заявил, что посольства государств Евросоюза создают проекты для поддержки несистемной оппозиции в России, чем не имеют права заниматься.

«У нас накапливалось много материалов о том, как посольства Евросоюза в Москве готовятся к нашим выборам президента, какие [используют] механизмы вмешательства, создание каких-то поддерживающих проектов для наших несистемных оппозиционеров. В общем, вещи, которыми посольства не имеют права заниматься», — заявил Лавров.

Между тем Стано сообщил, что европейские дипломаты действовали согласованно.

«Это стандартная практика, когда посольства стран ЕС координируют между собой плановую работу и взаимодействие с властями принимающей страны, поскольку ЕС продвигает и реализует общую внешнюю политику», — заявил он.

Захарова призвала послов ЕС к ответу по поводу их нахождения в РФ

Как в России отреагировали на демарш послов

Накануне замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил выслать послов тех стран, которые отказались прибыть на встречу с Лавровым. Он заявил, что нужно понизить уровень дипломатических отношений с государствами, чьи представители пошли на такой демарш.

Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что дипломаты ряда стран Запада занимаются вмешательством во внутренние дела России.

«Они все свое время, я имею в виду западную часть послов, послов западных стран, натовских, посвящают только одному. Я не говорю про всех, но про этот „движок“. Они занимаются, первое, вмешательством во внутренние дела нашей страны. Второе — буквально перформансами, которые тоже сопряжены с вмешательствами во внутренние дела Российской Федерации», — заявила она.

6 марта Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru, пригрозила послам стран Евросоюза, отказавшимся явиться на встречу с Лавровым, «страшными последствиями». Она подчеркнула, что с иностранными дипломатами произошло самое ужасное — утрата профессионализма.

«Страшные для них будут последствия, ужасные, потому что потеря лица для профессионального дипломата, когда все понимают, что он утратил профессионализм, утратил профессиональные навыки, никакой компенсации не подлежит. Это они сделали сами с собой. Мне их искренне жалко — они стали заложниками собственных режимов», — заявила Захарова.

Приведет ли скандал к высылке послов

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил в разговоре с NEWS.ru, что ему непонятно, для чего вообще нужны дипломатические представительства стран в РФ, чьи послы отказываются от встречи с Лавровым. По его словам, пребывание таких дипломатов на территории РФ бессмысленно.

«Интересно, для чего вообще существуют дипломатические представительства, если послы там высокомерно отказываются общаться с министром иностранных дел страны пребывания? Запредельный уровень неуважения, который никак нельзя оставлять без внимания. Тех, кто не приехал в МИД, надо бы просто выслать из России, потому что их пребывание у нас лишено малейшего смысла, на контакт они не идут, к нашему мнению прислушиваться демонстративно не собираются», — заявил Журавлев.

По его словам, ряд иностранцев заняты исключительно поддержанием в обществе антироссийских настроений и выполняют скорее шпионскую или диверсионную работу, чем дипломатическую. Парламентарий предложил «гнать их в шею без права получения российских виз». Он подчеркнул, что статус Медведева как замглавы Совбеза РФ говорит о том, что его требования необходимо выполнять.

Сложившуюся ситуацию можно считать поводом для снижения уровня дипломатических отношений, сказал NEWS.ru бывший заместитель генерального секретаря ООН, российский и советский дипломат Сергей Орджоникидзе. По его словам, произошедшее — беспрецедентный случай в истории международных отношений.

«Я считаю, что это повод для понижения отношений. Если послы не хотят посещать Министерство иностранных дел и лично министра, то они не выполняют свои прямые функции как дипломатические представители государств. А раз они не хотят выполнять эти функции, тогда и нечего им здесь делать. Вообще в истории международных отношений отказ посла прибыть в Министерство иностранных дел — это беспрецедентный случай», — заявил Орджоникидзе.

Экс-дипломат подчеркнул, что это «хамский шаг» представителей государств Евросоюза. По словам Орджоникидзе, это своеобразное выражение отношения к нашей стране со стороны коллективного Запада. Бывший дипломат выразил мнение, что данная ситуация станет унизительной для России, если не будет принято никаких мер.

"Отношения между Москвой и ЕС очень плохие"

Политолог Сергей Марков выразил мнение в своем Telegram-канале, что Москва может выслать всех послов стран Евросоюза. По его словам, политический диалог между Россией и Западом отсутствует, отношения между сторонами очень плохие.

«Россия может выслать всех послов стран ЕС. В этом случае и российские послы будут высланы из всех государств Евросоюза. После отказа послов встречаться с главой МИД России представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что, поскольку послы стран ЕС себя полностью дискредитировали, встает вопрос об их пребывании в России», — заявил Марков.

Политолог отметил, что решение российских властей о высылке дипломатов ЕС было бы расценено всеми как готовность Москвы продемонстрировать силу. По его словам, если это произойдет, разрыва отношений не будет, понизится их уровень.

При этом Марков подчеркнул, что если Москва пропустит такой выпад послов стран ЕС, то они пойдут дальше по пути оскорблений.

Как часто Россия высылает сотрудников дипмиссий стран Запада

Россия и страны Запада регулярно высылают представителей дипмиссий. В апреле 2023 года Министерство иностранных дел РФ сообщило, что власти ФРГ приняли решение о «массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии». В ответ ведомство решительно осудило действия Берлина.

Согласно расчетам РБК, с 2000 года по октябрь 2023-го из стран Запада были высланы более тысячи представителей российских дипмиссий. Большую часть — более 670 человек — выслали после начала спецоперации на Украине в 2022 году. Наибольшее число российских дипломатов покинули США, также Болгарию и Польшу.

С 2000 года Россия выслала более 1400 западных дипломатов. После начала СВО страну покинули еще 346 сотрудников дипмиссий стран Запада. В наибольшей степени эти меры затронули представителей дипмиссий Польши, Германии и Франции.