Песков заявил о формировании перечня поручений по посланию Путина

Российское руководство уже прорабатывает поручения, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом в среду, 6 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу.

— Этот процесс уже идет в правительстве, идет обсуждение, проработка вопросов. Сейчас, собственно, формируется перечень поручений по посланию. Работа в разгаре, — рассказал Песков.

При этом первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков еще 29 февраля рассказал, что Государственная дума уже приступила к реализации послания президента России.

Владимир Путин в этот день в 19-й раз обратился с посланием Федеральному собранию Российской Федерации. Главные темы, которые затронул российский лидер, — в материале «Вечерней Москвы».

Наиболее обсуждаемым национальным проектом по итогам послания стал проект «Семья», о чем свидетельствуют данные исследования Brand Analytics. Второй по популярности программой стало развитие социальной инфраструктуры страны.