В Госдуме ответили на просьбу Армении о выводе пограничников РФ из аэропрота

Власти Армении демонстративно рвут связи с Россией, заявил первый зампредседателя думского комитета по делам СНГ Константин Затулин. Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне в среду, 6 марта, Армен Григорян, секретарь Совбеза Армении, заявил, что Ереван оповестил Москву о намерении осуществлять пограничный контроль в международном аэропорту «Звартноц» своими силами, без помощи российских пограничников.

«Правительство (Армении) демонстративно рвет связи с Россией, ищет поводов, за одним шагом следует другой, это соответствует их политике. Я думаю, «Звартноцем» дело не ограничится», — отметил парламентарий.

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Затулин напомнил, что ранее эксперты предупреждали о возможных действиях Еревана в сфере военного сотрудничества с Россией. Он добавил, что прогнозы аналитиков сбываются: власти республики предпринимают действия по выходу из ОДКБ.

Кроме того, предположил депутат, в дальнейшем Армения может поставить вопрос о закрытии российской военной базы в Гюмри.