Переименование улиц в честь нацистских преступников, как это произошло в Никополе, не сойдет с рук Киеву, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат удивилась отсутствию реакции со стороны Израиля и антифашистских организаций на эти действия украинских властей.

© News.ru

На Украине продолжается героизация фашистских преступников. На днях в Никополе <...> местный горсовет переименовал Павлоградскую улицу. Теперь ее называют в честь нацистского военного преступника, командира дивизии СС «Галиция» («Галичина») Петра Дьяченко. Он лично участвовал в массовых казнях евреев, поляков, русских, украинцев. Убеждены, что подобные деяния просто так с рук им не сойдут, — подчеркнула Захарова.

Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что случаи присвоения топонимам на Украине имен нацистских военных преступников могут быть преданы огласке в западных странах и вызовут скандалы. Таким образом он прокомментировал решение горсовета Никополя о присвоении улице Павлоградской имени военнослужащего дивизии СС «Галиция» Петра Дьяченко.

В сентябре 2023 года в парламенте Канады состоялось выступление президента Украины Владимира Зеленского. На мероприятии присутствовал 98-летний Ярослав Гунька, которого пригласили как ветерана Второй мировой войны в честь приезда украинской делегации. В результате Зеленский, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и депутаты приветствовали ветерана дивизии СС «Галиция» аплодисментами.