Каспарова* включили в перечень террористов и экстремистов

Шахматиста и оппозиционного политика Гарри Каспарова внесли в перечень экстремистов и террористов. Соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

Включение в данный список, согласно законодательству, предусматривает заморозку средств и приостановку обслуживания.

«Каспаров Гарри Кимович, 13.04.1963 года рождения, город Баку Азербайджанской ССР», — говорится на сайте Росфинмониторинга.

Напомним, что в 2023 году МВД по Москве нашло признаки преступления в действиях Каспарова после проведения аукциона по сбору средств для граждан России и Белоруссии, которые поддерживают Украину, выступая на ее стороне в зоне СВО. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

*признан Минюстом РФ иноагентом