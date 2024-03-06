Путин провел встречу с главой МАГАТЭ Гросси в Сочи

Владимир Путин провел встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Сочи в среду, 6 марта. Ожидалось, что Гросси проведет ряд встреч и консультаций на высоком уровне по вопросам безопасности Запорожской АЭС. (ЗАЭС). ЗАЭС расположена в Энергодаре и является крупнейшим в Европе объектом атомной энергетики. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими войсками, при этом украинские и российские войска впоследствии обвинили друг друга в обстреле объекта.