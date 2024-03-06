Президент США Джо Байден и не заметил, что жена президента Украины Елена Зеленская и вдова Алексея Навального* (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Юлия отказались от посещения его выступления перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

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Как рассказал политик, Байден, которого он назвал «одиноким стариканом с блуждающей улыбкой», пригласил развлечься «веселую вдовушку российского экстремиста и пока еще не вдову лидера киевской бандеровской своры», имея в виду Навальную и Зеленскую. Однако, констатировал Медведев, «получилось грустненько», так как «вдова и пока не вдова» не приехали из-за взаимной неприязни и нежелания сидеть рядом.

При этом, по мнению зампреда Совбеза, президент США не помнит ни Навальную с Зеленской, ни их мужей.

«Он даже не заметил, что отдых с телками сорвался. Впрочем, это не помешает ему завтра объявить нации, что он провел незабываемую ночь в прекрасной компании», — заключил Медведев.

Ранее стало известно, что Елена Зеленская отказалась ехать не выступление Байдена в Конгрессе США. Как пишут американские СМИ, возможное присутствие там вдовы Навального «вызвало дискомфорт у украинцев». В свою очередь, в Белом доме заявили, что решение супруги украинского президента может быть связано с «нестыковками с графиком».