Захарова ответила на призыв МИД Германии воздержаться от поездок в Россию

В Берлине опасаются, что их граждане приедут в Россию и поймут, что власти все это время их обманывали, заявила RTVI официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

Представитель МИД России считает, что последние рекомендации Берлина гражданам Германии не посещать Россию, говорят о том, что проамериканские власти боятся, что немцы пообщаются с россиянами и поймут, что их правительство их обдурило, передает РИА «Новости».

Германия "настоятельно" рекомендовала своим гражданам не ездить в Россию

Ранее МИД ФРГ рекомендовал гражданам Германии не посещать Россию, а также предостерег от поездки в Белгородскую, Курскую, Брянскую, Воронежскую и Ростовскую области, а также Краснодарский край.