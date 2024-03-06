Посол заявил, что власти Германии игнорируют запросы России по «Северным потокам»

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что власти ФРГ не отвечают на запросы Москвы по поводу предоставления информации о ходе расследования взрывов на "Северных потоках". Его слова приводит ТАСС.

"Наши неоднократные предложения о проведении транспарентного международного расследования игнорируются, на многочисленные запросы о предоставлении информации о ходе следствия ответов нет", — заявил Нечаев.

Он подчеркнул, что власти Германии молчат, ссылаясь на компетенции Генеральной прокуратуры и продолжающееся следствие. По его словам, сложно всерьез воспринимать подобные аргументы.

Комментируя решения Швеции и Дании прекратить расследования, Нечаев отметил, что такое развитие событий показательно и демонстрирует нежелание этих государств "иметь отношение к вынесению итогового вердикта".

До этого зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не собирается отказываться от идеи международного расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" с созданием для этого соответствующей комиссии.

Он также пояснил, что Россия ранее уже выходила с инициативой о создании международной комиссии по расследованию случившегося, однако резолюция не получила необходимого числа голосов. Это обосновывалось необходимостью дождаться результатов национальных расследований, которые вели страны, через чьи воды проходил газопровод.