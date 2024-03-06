В Совфеде заявили, что крымчане считают Путина «папой Крыма»

Сенатор Ольга Ковитиди во время выступления по случаю 10-летней годовщины решения Верховного совета Крыма о вхождения в состав России заявила, что жители полуострова считают Владимира Путина "папой", а спикера Совфеда – "мамой" Крыма. Об этом сообщает Telegram-канал газеты "Ведомости".

"Мы, крымчане, уверены, что отцом нашей республики является президент Владимир Владимирович Путин. А мамой являетесь вы, Валентина Ивановна [Матвиенко]", - заявила Ковитиди.

Она напомнила, что после присоединения Крыма к России "вами было очень много сделано", чтобы у местных жителей все было хорошо.

Матвиенко в ответ пошутила, что "у победы много родителей, только поражение сирота".

"На самом деле СФ очень много сделал на том этапе", - подчеркнула спикер Совфеда.

До этого Путин рассказал, что опирался на общественное мнение, когда принимал решения по вопросам Крыма и Донбасса. По словам президента, если бы не настрой общества, в Крыму и Донбассе "ничего бы не происходило".