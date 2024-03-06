«Не место покаяния»: Матвиенко высказалась о поездках звезд в Донбасс

Донбасс не должен быть местом для покаяния деятелей культуры, которые изменили свое отношение к СВО, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, жители региона не хотят видеть тех, кто «опорочил себя», передает ТАСС.

В Донбасс героев надо посылать, таких как Петр Лундстрем, который с первого дня с бойцами, который с первого дня занял позицию поддержки специальной военной операции. Те, кто осознал из деятелей культуры, что были не правы, пусть скажут публично, объяснят свою позицию, а Донбасс не то место, куда направлять их для так называемого покаяния, — подчеркнула Матвиенко.

Ранее артист Филипп Киркоров дважды посетил Донбасс. Так, 3 февраля певец побывал в Горловке, где выступил перед сотрудниками и пациентами городской больницы. Он привез гуманитарную помощь и подарки для бойцов, а также пообещал оплатить протезы трем военнослужащим. 16 февраля поп-король ездил в Макеевку и привез детям игрушки.

Позднее Telegram-канал Brief со ссылкой на информированные источники сообщил, что блогер Анастасия Ивлеева на фоне скандала с организацией «голой» вечеринки может запланировать поездку в ДНР. По данным канала, в ходе визита она, вероятнее всего, посетит Донецк и побывает на мемориальном комплексе «Аллея ангелов».