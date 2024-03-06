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Путин встретится с главой МАГАТЭ в Сочи

Президент России Владимир Путин в Сочи встретится с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, который поделится деталями переговоров с генеральным директором государственной корпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин встретится с главой МАГАТЭ в Сочи
© РИА Новости
«Президент примет находящегося в Сочи генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси. Гросси и его коллега с российской стороны, руководитель "Росатома" [Алексей] Лихачев, проинформируют главу государства о своих контактах», — сообщил Песков.

5 марта Гросси прибыл с визитом в Россию. О том, что глава МАГАТЭ планирует провести в России ряд встреч, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Политика
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