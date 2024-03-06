Совфед ужесточил ответственность за нарушение госконтракта по оборонзаказу

Совет Федерации одобрил изменения в статьи 2.5 и 14.55 КоАП. Как пояснила первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, речь идет об уточнении ответственности за нарушение условий госконтракта по государственному оборонному заказу.

Она отметила, что новыми поправками устанавливается — за правонарушения при выполнении условий госконтракта по гособоронзаказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения такого заказа, предусмотренных КоАП, военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, а также лица, имеющие специальные звания будут нести административную ответственность на общих основаниях (часть 2 статьи 2.5 КоАП РФ).

Также в новой редакции излагается часть 2 статьи 14.55 КоАП — согласно изменениям, административная ответственность за нарушение условий госконтракта по гособоронзаказу будет наступать не только для должностного лица госзаказчика, но и для должностного лица военного представительства заказчика. Речь, в частности, идет о нарушении порядка или сроков осуществления контроля качества или приемки товаров (работ, услуг) в рамках гособоронзаказа.

Совершение указанных правонарушений влечет наложение административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.55 Кодекса, относится к компетенции Федеральной антимонопольной службы.