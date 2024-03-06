Матвиенко поручила провести ревизию невыгодных для России соглашений

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам провести ревизию международных соглашений, выявить устаревшие и невыгодные для России. Об этом пишет ТАСС.

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"Соглашения, которые дают односторонние привилегии, преимущество враждебным, я уже не говорю недружественным, просто враждебным странам", — сказала она.

По словам Матвиенко, нужно найти соглашения, которые дают привилегии враждебным странам, и подготовить их к денонсации.

Недавно Россия денонсировала соглашение о порядке пенсионного обеспечения и госстрахования сотрудников органов внутренних дел (ОВД) стран — участниц СНГ.

Незадолго до этого депутат Государственной думы РФ и член комитета нижней палаты парламента по международным делам Роза Чемерис не исключила возможность денонсации договора СССР и США о Беринговом проливе.