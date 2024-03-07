Более 700 тысяч человек досрочно проголосовали на выборах президента России

Больше 700 тысяч человек в 32 регионах досрочно проголосовали на президентских выборах. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии России, передает телеканал «МИР 24».

«С 25 февраля у нас идет голосование на территории 42 субъектов в труднодоступной местности – на судах, которые в день голосования находятся в плавании, на территории воинских частей», – пояснил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Россияне смогут отдать свой голос при любых обстоятельствах, напомнили в ЦИК. За рубежом голосование проходит в 51 стране, где открылись больше 70 избирательных участков. Также больше шести миллионов избирателей подали заявку на участие в дистанционном электронном голосовании. Платформа будет работать в 29 регионах России. В ее тестировании приняли участие 500 тысяч человек. Каких-либо проблем не выявлено.

Для участия в дистанционном голосовании необходимо подать заявление через портал «Госуслуги». Для этого понадобится подтвержденная учетная запись. В личный кабинет придет уведомление с результатом рассмотрения заявления. Если результат «Учтено», статус участника дистанционного электронного голосования подтвержден. После этого уже в дни выборов необходимо авторизоваться на портале с помощью учетной записи. Тем самым подтвердить свою личность и получить доступ к электронному бюллетеню. В дни выборов на главной странице портала будет доступна кнопка для перехода к голосованию. При нажатии вам предложат авторизоваться с использованием учетной записи портала «Госуслуги». Проголосовать дистанционно можно при помощи компьютера или телефона.