Медведев заявил, что Байден не заметит отсутствия Зеленской и Навальной

Американский лидер Джо Байден не помнит, кто такие Елена Зеленская и Юлия Навальная, он не заметил их отказ посетить его выступление в конгрессе 7 марта. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил в своем телеграм-канале.

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По его мнению, Байден не помнит и мужей женщин: президента Украины Владимира Зеленского и скончавшегося политика Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов).

Однако это не помешает главе Штатов на следующий день "объявить нации, что он провел незабываемую ночь в прекрасной компании", уверен Медведев.

Ранее СМИ сообщали, что Зеленская отказалась приезжать на выступление Байдена. Журналисты считают, что приглашение было отклонено, так как потенциальное присутствие Навальной вызвало дискомфорт у украинцев.

По данным источников, супруге Зеленского просто не сообщили, что и Навальная отказалась от поездки в конгресс. Кроме того, не исключено, что причина отказа заключается в несостыковках в ее расписании.

Ранее Зеленская заявила, что не хочет, чтобы ее муж выдвигался на второй президентский срок. Говоря о планах на будущее, она отметила, что они с мужем должны будут придумать что-то новое.