$91.16-0.1998.94-0.17
Войти в почту

В России хотят создать государственный маркетплейс

В Совете Федерации 5 марта была проведена дискуссия о возможности создания государственного маркетплейса для продажи товаров российских производителей. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета верхней палаты по экономической политике Иван Абрамов.

В России хотят создать государственный маркетплейс
© РИА Новости
«Вы не думали, что, чтобы поддержать наших российских товаропроизводителей, может быть, создать свой маркетплейс для именно российских товаропроизводителей с сертификатами?» — обратился Абрамов к заместителю директора департамента развития внутренней торговли Минпромторга Юлии Юдиной. Его слова передает газета «Ведомости».

Также он сказал, что сейчас в России много приличных сервисов, таких как «Госуслуги» или «Почта России», которые имеют государственное участие. Он отметил, что на государственной площадке потребитель будет уверен, что товары имеют сертификат и прошли все проверки.

Также в РФ предлагали сделать аналог игры FIFA, пишет «Национальная служба новостей». Для создания отечественного футбольного симулятора нужно минимум 500 млн рублей и официальная поддержка большого спорта.

Политика
Иван Абрамов
Юлия Юдина
ФИФА
Почта России
Минпромторг
Совет Федерации