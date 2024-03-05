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Путин рассказал советский анекдот в ответ на вопрос о дефиците мяса

Президент России Владимир Путин вспомнил анекдот времен СССР в ответ на вопрос о дефиците мяса. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

Во время посещения Путиным агропромышленного комплекса в Ставрополье президента спросили о дефиците мяса в России. В ответ Путин вспомнил советские анекдоты, после чего заявил, что теперь ситуация сильно изменилась — российская продукция поставляется в 150 стран мира.

«Мы все помним анекдоты из СССР. Длинные, зеленые, а колбасой пахнут. Что это — электрички из Москвы, которые везут колбасу. <…> В Саратове поймали группу наркоманов. Что они делали? Нюхали копченую колбасу. <…> Вот это все, слава богу, все ушло в прошлое», — рассказал президент.

Ранее Путин поддержал идею создания зерновой биржи БРИКС.

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