Памфилова заявила о беспрецедентных атаках на ресурсы ЦИК

Таких беспрецедентных хакерских атак на ресурсы российского Центризбиркома, как сейчас, еще не было. Об этом заявила глава Элла Памфилова в ходе марафона «Знание.Первые» 6 марта, передает ТАСС.

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Ресурсы ЦИК всегда подвергалась хакерским атакам во время выборов, отметила она. Однако, того, «что сейчас творится, такого не было никогда», подчеркнула глава Центризбиркома. По ее словам, такие беспрецедентные атаки предпринимаются, чтобы взорвать систему.

Ранее член ЦИК России Антон Лопатин, заявил, что в комиссии ожидают увеличения количества хакерских атак на российскую избирательную систему. По его словам, хакеры атакуют избирательную платформу и портал ЦИК. Он напомнил, что государственная автоматизированная система «Выборы» к интернету не подключена.

«С точки зрения организации проведения выборов, я думаю, что у нас проблем не возникнет», — добавил Лопатин.

Выборы Президента России пройдут с 15 по 17 марта. Проголосовать на федеральной платформе ДЭГ — vybory.gov.ru смогут жители 28 регионов. Для москвичей дистанционное голосование будет организовано на региональном портале mos.ru.