Советник Леонида Слуцкого призвал мировую молодежь к построению многополярного мира

Процессы глобализации были изначально выстроены для того, чтобы подвести все страны под единый стандарт. Об этом, выступая на сессии "Диалог Азия-Европа: Строим будущее вместе", которая прошла на площадке Всемирного фестиваля молодежи, заявил советник председателя партии ЛДПР Леонида Слуцкого по международным вопросам Арег Агасарян.

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По его словам, это было сделано для того, чтобы унифицировать всех под запросы и потребности коллективного Запада. При этом он подчеркнул, что сделать этого не удалось.

Агасарян подчеркнул, что доказательством этому является формирование группы БРИКС Евразийского экономического союза и многих других региональных и макрорегиональных объединений в Латинской Америке и Африке.

"Подлинная дипломатия заключается в умении понять, принять позиции собеседника. И, конечно, она строится всегда на доверии", - сказал он.

Советник главы ЛДПР отметил, что сегодняшний мировой кризис является кризисом доверия. Он напомнил, что западные страны уже нарушали свои обещания. В пример Агасарян привел продвижение НАТО на Восток, а также невыполнение Минских соглашений. При этом, по его словам, российская сторона никогда не уклонялась от исполнения своих обязательств.

Также он напомнил, что Советский Союз принес огромную жертву для освобождения сегодняшней Европы. По его словам, эта жертва позволила ей процветать и теперь уже навязывать всем свои "взгляды о прекрасном". Кроме того, Агасарян назвал "просто неприличными" попытки переписать историю, а также уменьшить роль и вклад советского народа в дело победы над фашизмом.

"Вы знаете, дипломатия она бессильна против невежества. Это основной термин, который бы я хотел озвучить. Она бессильна против невежества, действует только сила", - добавил он.

Советник главы ЛДПР также обратился к участникам Всемирного фестиваля молодежи из европейских стран.

"Друзья, давайте строить с вами отношения, строить новый многополярный миропорядок, где именно молодежь будет в авангарде этого миропорядка, где именно нам с вами предстоит решать последствия сегодняшнего кризиса", - сказал он.

Агасарян подчеркнул, что перед цивилизацией стоят огромные вызовы. При этом он уточнил, что ни одна сверхдержава, какой бы развитой технологичной ни была ее экономика, не способна с ними справиться.