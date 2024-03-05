В Кремле оценили вероятность военных учений со странами БРИКС

«У нашего объединения не было и нет военной или военно-технической составляющей сотрудничества. Полагаю, что не раскрою секрета: у БРИКС отсутствуют планы выстраивать такого рода взаимодействие, включая проведение военных учений», — сказал он.

Помощник российского лидера подчеркнул, что в ходе председательства России в БРИКС предусмотрена обширная повестка сотрудничества в сфере политики и безопасности.

Ушаков также отметил, что сотрудничество в формате БРИКС является одним из основных векторов внешней политики России. По его словам, взаимодействие с участниками блока отвечает коренным национальным интересам страны. Он добавил, что Москва изучит пути для бесперебойного экономического сотрудничества в рамках организации вопреки санкциям Запада.