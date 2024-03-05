Захарова прокомментировала отказ послов ЕС от встречи с Лавровым

Захарова: отказ послов ЕС от встречи с Лавровым ставит вопросы об их деятельности в России
Отказ послов стран Евросоюза (ЕС) в Москве от встречи с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым ставит вопросы о том, какова их деятельность в РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live".
Ранее Лавров сообщил, что приглашал послов стран Евросоюза на встречу для разъяснений перед выборами президента РФ, но за два дня до назначенного мероприятия те отказались. Министр также отмечал, что Россия располагает данными о подготовке посольствами стран ЕС в Москве механизмов поддержки несистемной оппозиции.
"Вызывает, действительно, вопрос, причем у всех - один и тот же: а что делают эти люди, как в принципе они себя трактуют на территории нашей страны, если свою самую главную функцию они не выполняют?" - сказала Захарова.