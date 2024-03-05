Коммунисты России просят проверить причастность Запада к смерти Сталина

Партия «Коммунисты России» просит ФСБ и Генеральную прокуратуру проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Сталина. Об этом рассказал председатель партии Сергей Малинкович .

Партия обратилась в органы в 71-ю годовщину смерти Сталина, отметил глава политической силы.

В декабре 2023 года газета «Известия» писала, что племянник Иосифа Сталина, ветеран Великой Отечественной войны Леонид Аллилуев скончался в Москве в возрасте 94 лет.