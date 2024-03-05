Вован и Лексус предложили иностранным политикам посетить их «лекции»
Иностранные политики, которых разыграли пранкеры, пока не ответили на предложение прочитать им лекции, как больше не попадаться на такую удочку. Об этом РИА Новости рассказали Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).
По словам пранкеров, пока иностранные политики не отреагировали на предложение о лекциях, но в какой-то мере они изначально получают информацию «через пранки».
«Они может как-то потом это виртуально понимают. Мы бы хотели созвать их вместе, устроить большую конференцию. Пусть они поделятся своим опытом, как они вообще пережили эти пранки, все ли у них хорошо. Разгрузку им сделаем. Ждем приглашения, но все стесняются», - рассказал Вован «на полях» Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.
Ранее пранкеры Вован и Лексус позвонили премьер-министру Ирландии Лео Варадкару, представившись ему высокопоставленным африканским чиновником. В разговоре с ними он пожаловался на самый большой в истории миграционный кризис в Ирландии из-за украинских беженцев.
Также пранкеры разыграли премьер-министра Италии Джорджу Мелони. При этом журналисты заметили на чехле телефона Мелони аффирмации от тревожности. По мнению специалистов, розыгрыш пранкеров отразился на психическом здоровье премьера и устройство стало для нее источником тревоги.