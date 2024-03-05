Захарова раскрыла подробности о визите главы МАГАТЭ в Россию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси проведет ряд встреч в ходе визита в РФ, сообщает РИА Новости.
По ее словам, гендиректор организации намерен посетить страну в ближайшее время. Цель визита – обсудить дальнейшее взаимодействие с Агентством по вопросам ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС. В рамках визита состоится ряд встреч на высоком уровне.
Как отметила дипломат, также запланированы рабочие консультации.
Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Гросси 5 марта вылетит в Сочи. 6 марта у него намечены консультации с российской делегацией по Запорожской АЭС.
Ранее Гросси отмечал, что в ходе своего визита в РФ продолжит обсуждение проблемы военной активности вокруг Запорожской АЭС.