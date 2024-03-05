Захарова раскрыла подробности о визите главы МАГАТЭ в Россию

По ее словам, гендиректор организации намерен посетить страну в ближайшее время. Цель визита – обсудить дальнейшее взаимодействие с Агентством по вопросам ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС. В рамках визита состоится ряд встреч на высоком уровне.

Как отметила дипломат, также запланированы рабочие консультации.

Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Гросси 5 марта вылетит в Сочи. 6 марта у него намечены консультации с российской делегацией по Запорожской АЭС.