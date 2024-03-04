Медведев прокомментировал отказ послов ЕС от встречи с Лавровым

По его мнению, глав дипмиссий ЕС на фоне такого шага следует объявить в России персонами нон-грата и выслать из страны.

Медведев заметил, что необходимо также понизить уровень дипломатических отношений.

Напомним, что Лавров намеревался обсудить с дипломатами их деятельность в стране, связанную с поддержкой несистемной оппозиции.