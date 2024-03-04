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Медведев прокомментировал отказ послов ЕС от встречи с Лавровым

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с отказом послов стран Евросоюза встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению, глав дипмиссий ЕС на фоне такого шага следует объявить в России персонами нон-грата и выслать из страны.

Медведев заметил, что необходимо также понизить уровень дипломатических отношений.

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Напомним, что Лавров намеревался обсудить с дипломатами их деятельность в стране, связанную с поддержкой несистемной оппозиции.

Ранее в постпредстве ЕС в Москве сообщили, что отклонили приглашение министра в связи с тем, что организация утратила доверие к России.

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