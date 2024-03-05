Помощник Путина назвал важнейший вектор внешней политики России

Сотрудничество в формате БРИКС является одним из основных векторов внешней политики России. Такое важнейшее направление на долгосрочную перспективу назвал в разговоре с ТАСС помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков.

По его словам, взаимодействие с участниками блока отвечает коренным национальным интересам России. Кроме того, оно органично вписывается в последовательный курс на формирование справедливого многополярного мироустройства и создание равных для всех государств возможностей для развития, подчеркнул помощник российского лидера.

Ушаков также добавил, что Москва изучит пути для бесперебойного экономического сотрудничества в рамках организации вопреки санкциям Запада.