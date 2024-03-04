МИД России рассказал о встрече экспертов ядерной "пятерки"

Рабочая встреча экспертов России, США, Китая, Франции и Великобритании в формате ядерной «пятерки» прошла в Эр-Рияде 29 февраля. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Встреча была проведена «в рамках выполнения Россией функции координатора в ядерной "пятерке"», отметили в ведомстве. В ней приняли участие государства, обладающие «ядерным оружием в соответствии с Договором о его нераспространении». Таким образом речь идет о Китае, РФ, Великобритании, США и Франции.