МИД России рассказал о встрече экспертов ядерной "пятерки"
Рабочая встреча экспертов России, США, Китая, Франции и Великобритании в формате ядерной «пятерки» прошла в Эр-Рияде 29 февраля. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
Встреча была проведена «в рамках выполнения Россией функции координатора в ядерной "пятерке"», отметили в ведомстве. В ней приняли участие государства, обладающие «ядерным оружием в соответствии с Договором о его нераспространении». Таким образом речь идет о Китае, РФ, Великобритании, США и Франции.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что в 2023 году ядерная угроза в мире достигла уровня времен холодной войны. По его словам, прогресс в деле по предотвращению распространения и применения ядерного оружия в настоящее время сводится к нулю.
Рамблер: главные новости