В Совбезе назвали самое враждебное России государство мира

Наиболее враждебным Москве государством является Великобритания, которая на протяжении последних 300-400 лет пытается ограничить влияние и экономическую мощь страны, а также сделать все, чтобы она «сидела на задворках Европы». Об этом заявил специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянный член Совета безопасности России Сергей Иванов, сообщает ТАСС.