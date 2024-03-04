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В Совбезе назвали самое враждебное России государство мира

Наиболее враждебным Москве государством является Великобритания, которая на протяжении последних 300-400 лет пытается ограничить влияние и экономическую мощь страны, а также сделать все, чтобы она «сидела на задворках Европы». Об этом заявил специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянный член Совета безопасности России Сергей Иванов, сообщает ТАСС.

В Совбезе назвали самое враждебное России государство мира
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«Неважно, касается эта политика Российской Империи, Советского Союза, Российской Федерации — все одно и то же», — заключил он.

Медведев назвал главную угрозу в мире

Ранее в Британии заявили, что уничтожение Крымского моста является главной стратегической задачей Вооруженных сил Украины. Как указал английский полковник в отставке Глен Грант, уничтожение мостов, электростанций, дамб и заводов и других важных инфраструктурных объектов являлось стратегически ценной задачей еще во время Второй мировой войны.

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