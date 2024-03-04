Лавров: в войне Запада против России пострадала сама Европа

«Европа — один из самых главных пострадавших в этой войне Запада против России. Попутно заставили Европу выкачать все свои вооружения на Украину и тут же стали продавать американские вооружения на замену тому, что было передано Киеву. Это очень такой большой, сугубо коммерческий проект», — сказал Лавров.