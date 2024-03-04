Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что приглашал послов стран Евросоюза на встречу для разъяснений перед выборами президента России, но за два дня до назначенного мероприятия те отказались.

По его словам, у России есть большое количество материалов о том, как посольства Европейского союза в Москве «готовятся к выборам президента России». Послы были приглашены на встречу, на которой Лавров хотел «рассказать о том, что мы просто советуем из лучших побуждений не заниматься этим», передает ТАСС.

За два дня до назначенного мероприятия послы отказались приходить.