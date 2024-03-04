В России отреагировали на призыв правнука Сталина распустить ООН

«Конечно, распускать ООН никто не будет, хотя можно понять людей, для которых странным кажется позиция организации по многим вопросам, — заметил политик. — Но ООН по-прежнему очень нужна, с ней надо работать, а не закрывать. Сегодня об этом много говорят. В частности, о необходимости структурных изменений, изменений в Совете безопасности».