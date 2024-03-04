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Путин заявил, что у России друзей больше, чем врагов

Быть другом и врагом России - одинаково почетно, но друзей у РФ больше. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Путин заявил, что у России друзей больше, чем врагов
© РИА Новости

Градоначальник, докладывая о ситуации в столице, отметил хорошие результаты, "несмотря на происки врагов".

"Но друзей у нас больше", - заметил Путин. И добавил: "Есть еще одно известное выражение - быть нашим другом и врагом одинаково почетно".

"Дай им Бог здоровья", - сказал на это Собянин. По его словам, результаты 2023 года в Москве - "одни из самых лучших вообще за всю современную историю".

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