Путин заявил, что у России друзей больше, чем врагов

Быть другом и врагом России - одинаково почетно, но друзей у РФ больше. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Градоначальник, докладывая о ситуации в столице, отметил хорошие результаты, "несмотря на происки врагов".

"Но друзей у нас больше", - заметил Путин. И добавил: "Есть еще одно известное выражение - быть нашим другом и врагом одинаково почетно".