Путин заявил, что у России друзей больше, чем врагов

Быть другом и врагом России - одинаково почетно, но друзей у РФ больше. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Градоначальник, докладывая о ситуации в столице, отметил хорошие результаты, "несмотря на происки врагов".
"Но друзей у нас больше", - заметил Путин. И добавил: "Есть еще одно известное выражение - быть нашим другом и врагом одинаково почетно".
"Дай им Бог здоровья", - сказал на это Собянин. По его словам, результаты 2023 года в Москве - "одни из самых лучших вообще за всю современную историю".