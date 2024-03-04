Голикова анонсировала запуск четырех новых нацпроектов в 2025 году

Четыре из пяти новых национальных проектов, которые анонсировал президент РФ Владимир Путин, стартуют в 2025 году. Нацпроект "Молодежь России" планируют запустить уже в 2024 году. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова на площадке выставки-форума "Россия".

Путин в послании Федеральному собранию заявил, что для улучшения жизни россиян будут запущены пять нацпроектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных" и "Молодежь России".