Голикова анонсировала запуск четырех новых нацпроектов в 2025 году

Четыре из пяти новых национальных проектов, которые анонсировал президент РФ Владимир Путин, стартуют в 2025 году. Нацпроект "Молодежь России" планируют запустить уже в 2024 году. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова на площадке выставки-форума "Россия".
Путин в послании Федеральному собранию заявил, что для улучшения жизни россиян будут запущены пять нацпроектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных" и "Молодежь России".
"Все планируем [запустить] с 1 января 2025 года, за исключением одного национального проекта "Молодежь России", который мы должны запустить в этом году", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.