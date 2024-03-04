Губернатор прокомментировал диверсию на железнодорожном мосту под Самарой

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал происшествие на железнодорожном мосту в Чапаевске попыткой теракта. Слова главы региона приводит официальный Telegram-канал Самарской области.

Азаров отметил, что в регионе не в первый раз предотвращают попытку осуществить теракт. Избегать неблагоприятных последствий удается благодаря слаженной работе властей, отметил он.

Глава региона добавил, что после сообщений о диверсии он находится на постоянной связи с правоохранительными органами. Также он обсудил ситуацию с руководством Куйбышевской железной дороги.