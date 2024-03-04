"Не только границах на официальных картах, но границах в более широком смысле этого слова. Когда речь идет о нашей стране, о России, важно осознать, где и как ее границы очерчены в наше время, насколько они изменились за столетия и каковы они могут быть в будущем. Это вопросы не риторические, они не так однозначны, как могут показаться с первого захода", - сказал Медведев.