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Посол ФРГ вызван в МИД РФ – СМИ

Посол ФРГ в Москве Александер Ламбсдорф был вызван 4 марта в МИД РФ. Причиной этого стал разговор германских офицеров по атакам на Крымский мост. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

МИД России вызвал немецкого посла
© ТАСС

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали атаку на Крымский мост.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что появление в российских СМИ данного разговора является частью информационной войны РФ.

Шольц впервые высказался о записи разговора офицеров ФРГ про Крымский мост

Между тем замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев расценивает опубликованные переговоры офицеров Германии как свидетельство подготовки ФРГ к войне с Россией.

Политика
Борис Писториус
Александер Ламбсдорф
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