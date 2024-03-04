В Госдуме предложили ввести льготу наследникам из числа студентов и срочников

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить студентов и военнослужащих срочной службы от уплаты пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что в настоящее время законодательством предусмотрены пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию.

Для детей, в том числе усыновлённых, супругов, родителей, полнородных братьев и сестёр наследодателя пошлина составляет 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 тыс. рублей. Для других наследников — 0,6% стоимости наследуемого имущества, но не более 1 млн рублей.

При этом некоторые категории наследников сегодня освобождены от уплаты данной государственной пошлины: наследники жилья, которые совместно проживали с наследодателем и продолжают жить там же после его смерти, несовершеннолетние наследники, люди с психическими расстройствами под опекой, а также герои СССР или Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы.

В то же время студенты очной формы обучения, а также военнослужащие, проходящие срочную службу, как правило, не ведут трудовую деятельность и в случае необходимости вступления в наследство не всегда могут располагать требуемыми по закону средствами для уплаты государственной пошлины, заметил парламентарий.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части освобождения от уплаты государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство учащихся и студентов среднеспециальных и высших учебных заведений, обучающихся на очной форме за счёт бюджетных средств, а также проходящих срочную службу по призыву в Вооружённых силах Российской Федерации на момент открытия наследственного дела», — говорится в тексте обращения.