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Канада внесла в списки санкций против России шесть человек

Власти Канады добавили в списки антироссийских санкций еще шесть фамилий, в том числе начальника исправительной колонии в поселке Харп, где умер Алексей Навальный*, Вадима Калинина, а также начальника УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу Игоря Ракитина. Об этом говорится в документах, размещенных на сайте канадского МИД.

Канада внесла в списки санкций против России шесть человек
© ТАСС

В перечне также значатся Александр Варапаев (1988 года рождения), Марина Бобек (1986 года рождения), Екатерина Фролова (без указания года рождения) и Кирилл Никифоров (1992 года рождения). Их должности не указаны.

Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что Оттава введет санкции в отношении РФ из-за смерти Навального. Как уточнялось, речь идет о рестрикциях в отношении "шести российских чиновников, включая старших должностных лиц и высокопоставленных сотрудников прокуратуры, судебной и исправительной служб России".

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

Политика
Мелани Жоли
Вадим Калинин
Екатерина Фролова
ФСИН
Росфинмониторинг
Ямало-Ненецкий Автономный Округ
Россия
Канада