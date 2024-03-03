Кандидат в президенты спрогнозировал сроки окончания СВО

Кандидат на должность президента России и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что РФ закончит специальную военную операцию в текущем году. Об этом сообщает РИА Новости.

"Уверен, что благородную и святую специальную военную операцию Россия завершит в нынешнем году победой русского оружия", - сказал политик во время визита в Луганск в ходе встречи с военными, освободившими город Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР).

По его словам, необходимо освободить временно оставленный Херсон, весь правый берег, "сверху от Донецка, сверху от Ясиноватой". Слуцкий также перечислил следующие города: Краматорск, Славянск, Святогорск и Лиман. Он отметил, что их надо освободить.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров.

В декабре 2023 года лидер РФ сказал, что российская сторона будет договариваться по Украине исходя из своих интересов.