Володин призвал Запад сделать выводы из послания Путина

Лидеры западных стран услышат посылы из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию , заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин . Об этом пишет РИА «Новости».

Российский лидер выступил с посланием Федеральному собранию 29 февраля, оно стало рекордным по продолжительности и длилось 2 часа 6 минут. Глава государства затронул вопросы внешней и внутренней политики.

«Я думаю, что они [западные лидеры] обязаны услышать. Однозначно услышат. И [коллективный Запад] должен сделать выводы, что не нужно заниматься наращиванием напряжения», — подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы резюмировал, что та гонка, которую пытаются развязать Вашингтон и Брюссель, ничего, кроме плохого, для них самих не принесет.