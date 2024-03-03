Володин призвал Запад сделать выводы из послания Путина

Володин выразил уверенность, что Запад сделает выводы из послания Путина
Лидеры западных стран услышат посылы из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом пишет РИА «Новости».
Российский лидер выступил с посланием Федеральному собранию 29 февраля, оно стало рекордным по продолжительности и длилось 2 часа 6 минут. Глава государства затронул вопросы внешней и внутренней политики.
«Я думаю, что они [западные лидеры] обязаны услышать. Однозначно услышат. И [коллективный Запад] должен сделать выводы, что не нужно заниматься наращиванием напряжения», — подчеркнул Володин.
Спикер Госдумы резюмировал, что та гонка, которую пытаются развязать Вашингтон и Брюссель, ничего, кроме плохого, для них самих не принесет.
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