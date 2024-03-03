Медведев прокомментировал ситуацию с утечкой беседы генералов бундесвера

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию вокруг утечки разговора офицеров бундесвера об ударах по Крымскому мосту.

В Германии в ближайшее время начнется обеление правящего в стране политического альянса, чтобы смягчить негодование общественности от разговора офицеров люфтваффе, предположил политик.

По его мнению, СМИ и официальные лица начнут списывать все на происки военных, которые «любят такие разговорчики, их хлебом не корми – дай поиграть в войнушку».

На фоне этого, заметил Медведев, газеты будут выгораживать гражданское политическое руководство, твердить о том, что во главе страны «стоит миролюбивый парень (он же ливерная колбаса) [канцлер Олаф] Шольц».

Вместе с тем, данных о том, в курсе ли ситуации с возможным обстрелом моста канцлер или нет, не представлено, заметил зампред Совбеза. Он добавил, что история знает множество примеров, когда военные способны принимать решения за гражданских начальников о начале войн или стимулировать их.