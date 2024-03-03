Анонсирована серия региональных поездок Путина
На предстоящей неделе президент России Владимир Путин продолжит серию региональных поездок, рассказали в программе «Москва. Кремль. Путин».
Также Путин поздравит женщин с Международным женским днем. В ходе региональных поездок он пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодежи, передает РИА «Новости».
Накануне Путин дал официальный старт Всемирному фестивалю молодежи (ВФМ). Видеообращение главы государства к участникам показали на церемонии открытия в международном моле «Арт. Молодость».