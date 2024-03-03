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Анонсирована серия региональных поездок Путина

На предстоящей неделе президент России Владимир Путин продолжит серию региональных поездок, рассказали в программе «Москва. Кремль. Путин».

Анонсирована серия региональных поездок Путина
© РИА Новости

Также Путин поздравит женщин с Международным женским днем. В ходе региональных поездок он пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодежи, передает РИА «Новости».

Накануне Путин дал официальный старт Всемирному фестивалю молодежи (ВФМ). Видеообращение главы государства к участникам показали на церемонии открытия в международном моле «Арт. Молодость».

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