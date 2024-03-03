Анонсирована серия региональных поездок Путина

На предстоящей неделе президент России Владимир Путин продолжит серию региональных поездок, рассказали в программе « Москва . Кремль. Путин».

Также Путин поздравит женщин с Международным женским днем. В ходе региональных поездок он пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодежи, передает РИА «Новости».