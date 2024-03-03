Политолог рассказал, как навсегда обезопасить Крымский мост

Настало время возвращаться к дискуссии о понижении порога ядерной доктрины России , поскольку только этого боятся на Западе, заявил в эфире радио Sputnik кандидат политических наук Павел Фельдман . Таким образом он прокомментировал расшифровку разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, которые обсуждали возможность атаки на Крымский мост.

Наверное, понижение порога применения ядерного оружия могло бы их встряхнуть. Тем более что это последний аргумент, которого они боятся, — сказал Фельдман.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала перехват разговора офицеров бундесвера (Вооруженные силы ФРГ), в котором обсуждается атака на Крымский мост. По словам журналистки, запись длится около 40 минут, а в переговорах обсуждается участие США и Великобритании в конфликте на Украине. Один из немецких военных высказал мнение, что для разрушения моста может потребоваться более 20 ракет Taurus.