Сенатор от Крыма прокомментировал скандал с разговором немецких генералов

Среди высшего руководства бундесвера есть «руссоненавистники», заметил сенатор от крымского региона Сергей Цеков. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее в СМИ появились публикации о перехвате беседы четырех высокопоставленных офицеров бундесвера, в которой они обсуждали удар дальнобойными ракетами по Крымскому посту. История вызвала значительный общественный резонанс.

«Ситуация с перехваченным разговором показала, что в верхушке бундесвера засели руссоненавистники. Это никакая не русофобия, а именно ненависть к России», — отметил Цеков.

По его мнению, если бы генералы относились к РФ нейтрально, они бы не строили подобные планы. Он добавил, что перехваченный разговор показал «крайне циничный »уровень военной мысли в западных странах.

Напомним, что расшифровку беседы генералов опубликовала в своем Telegram-канале главред RT Маргарита Симоньян.