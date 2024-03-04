Кризис в Красном море ведет к росту цен на продовольствие в мире

Кризис, вызванный блокировкой движением хуситов "Ансар Аллах" Баб-эль-Мандебского пролива и Красного моря, негативно сказывается на мировой торговле продовольствием и ведет к повышению цен на него. Об этом заявил в интервью ТАСС директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков.

"Блокировка хуситами Баб-эль-Мандебского пролива и Красного моря негативно сказывается на мировой торговле продовольствием. Стоимость фрахта судов, следующих по этому маршруту, подскочила почти в четыре раза, а грузоперевозки упали на 30%", - сказал он.

Глава офиса ФАО в этой связи обратил внимание на то, что крупнейшие мировые морские перевозчики "отказались доставлять товар через Красное море".

"Тем самым нарушены устоявшиеся логистические цепочки. Владельцы грузов вынуждены пользоваться окольным путем, отправлять суда, курсирующие между Азией и Европой, вокруг мыса Доброй Надежды. Этот маршрут на 8 000 км длиннее и на 10-14 дней дольше, к тому же стоимость закупки дополнительного горючего повышает расходы в среднем еще на 15%, - констатировал он. - Как следствие, происходит удорожание продукции. Это оборачивается продовольственной инфляцией и уменьшением экономической доступности товаров продовольственного ассортимента для конечного потребителя".

Кобяков привел мнение главного экономиста ФАО Максимо Тореро, который выступил "на экспертной группе Глобального форума по продовольствию и сельскому хозяйству в январе 2024 года в Берлине". "Растут риски, с которыми мы сталкиваемся в Красном море, риски, с которыми мы сталкиваемся в Черном море, и риски, с которыми мы могли бы столкнуться из-за более низкого уровня воды в Панамском канале, который является ключевой артерией для нас при перемещении товаров по всему миру", - приводит слова экономиста глава офиса ФАО.